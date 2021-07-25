ساحل حضرموت يشهد جرعة جديدة في المحروقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

اقرت شركة النفط بساحل حضرموت جرعة جديدة في سعر المشتقات النفطية بمحافظة حضرموت.



وحسب مصادر بشركة النفط بمحافظة حضرموت الساحل فإن التسعيرة الجديدة للبترول والديزل المحلي غير التجاري (600) ريال للتر الواحد ، وسعر الديزل (600) ، المحلي فقط.

في حين اكد مصدر خاص ان. شركة النفط بوادي حضرموت لم تقرر التعاطي بالزيادة الجديدة ولم تعممها على الوكلاء.

وقال المصدر ان شركة النفط تعتمد في توريد المشتقات ايضا لاسيما البترول على التوريد من محافظة مأرب.

وكان الوكيل المساعد لوكيل محافظة حضرموت لشئوون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عبدالهادي التميمي قد اكد في تصريح صحفي نفيه اشاعة اي زيادة في اسعار المحروقات.