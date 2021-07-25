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شاهد.. عزاء الراحل عبدالكريم أسعد قحطان و رفيق احمد يحيى السقلدي بنادي الشباب- الدقي بمصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

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أقيم في العاصمة المصرية القاهرة مجلس عزاء الراحل أ.د عبدالكريم اسعد قحطان و الراحل رفيق احمد يحيى السقلدي .

 

جاء ذلك بنادي الشباب - الدقي و قد كان في استقبال العزاء كلا من وليد ابن د عبدالكريم اسعد قحطان و الاعلامي صلاح السقلدي و حامد السقلدي اخوان الراحل رفيق.

 

 حضر مجلس العزاء جمع غفير من محتلف المحافظات  نسأل الله أن يرحمهما و يرحم جميع اموات المسلمين

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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