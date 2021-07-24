نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، للاطلاع على المستجدات وأحوال المواطنين وجهود البناء والتنمية في المحافظة.



واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال، إلى تقرير موجز عن سير الأوضاع في المحافظة وأحوال المواطنين والمستجدات، مشيدا بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية في توفير الخدمات وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وأشار نائب الرئيس إلى مسيرة البناء والتنمية والنهضة التي تشهدها محافظة شبوة في مختلف المجالات، والتي باتت نموذجا لحضور الدولة والأمن والاستقرار.

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات والتنسيق بين مختلف الأجهزة والمكاتب الحكومية للحفاظ على مختلف المكاسب والارتقاء بالخدمات والحفاظ على السكينة العامة.

من جانبه تطرق محافظ المحافظة إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة، معبراً عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية ودعمها المستمر لجهود البناء والتنمية في المحافظة.