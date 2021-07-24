وصول الدفعة الرابعة تضم 156 مواطنا عالقا بسبب كورونا في الهند إلى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وصلت إلى مطار عدن الدولي، مساء اليوم، على متن رحلة شركة الخطوط الجوية اليمنية الدفعة الرابعة من المواطنين اليمنيين العالقين في الهند وتضم 156 عالقا.



واستكملت اللجنة الإشرافية لإجلاء المواطنين اليمنيين العالقين في الهند برئاسة الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء رئيس اللجنة عزيز ناشر، وعضوية عدد من الوزارات وبمقدمتها وزارة الصحة العامة والسكان، والسلطة المحلية وإدارة الأمن في عدن، تنفيذ البرنامج التنفيذي المزمن للمهام والإجراءات الحكومية بشأن نقل وإجلاء واستقبال المواطنين اليمنيين العالقين بسبب وباء كورونا في الهند.

وبلغ إجمالي عدد العالقين العائدين من الهند إلى أرض الوطن نحو 612 عالقا، تم نقلهم من الهند واستقبالهم في مطار عدن عبر أربع رحلات جوية على متن الخطوط الجوية اليمنية، بواقع رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم سبت، كما تم تكليف طواقم وفرق طبية وفنية وأمنية لخدمة وتأمين وصول العالقين وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم إلى محجر صحي مخصص لاستقبالهم، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية اللازمة.