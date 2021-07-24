رصد أكثر من 4 آلاف انتهاك طال القطاع الصحي في 15 محافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرا حول الجرائم والانتهاكات التي طالت المرافق والقطاعات الصحية في 15 محافظة يمنية هي صنعاء، عمران، حجة، صعدة، مأرب، الجوف، المحويت، البيضاء، ذمار، اب، ريمة، تعز، الحديدة، لحج، أمانة العاصمة.



ورصدت الشبكة 4121 انتهاكا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي خلال الفترة من مايو 2017م وحتى مايو 2021م.

وشملت الانتهاكات القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والاصابات وجرائم الاعتقال والاخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى الاعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات والاستهداف المباشر بقذائف الهون ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا، وتفجير وتفخيخ المنشئات الصحية والاستيلاء على الاغاثات الطبية، ونهب المستشفيات، وبيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها.

ورصد الفريق الميداني للشبكة 62 حالة قتل منها 29 حالة قتل طالت أطباء و14 حالة قتل طالت ممرضين و19 حالة قتل لسائقي سيارات الإسعاف.

كما وثقت الفرق الميدانية 167 حالة اعتقال واختطاف، تم اختطاف أغلبهم أثناء تواجدهم في المستشفيات والمراكز الطبية أو عياداتهم الخاصة.

وقام الفريق الميداني للشبكة برصد (1240) حالة انتهاكات طالت المنشئات الصحية والمستشفيات