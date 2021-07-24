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مصرع ثلاثة حوثيين وتدمير مربض مدفعية شرق مدينة الحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

لقى ثلاثة من مقاتلي المليشيات الحوثية مصرعهم وتدمير مربض مدفعية استخدمته في محاولة استهداف مواقع عسكرية للقوات المشتركة، اليوم السبت 24 يوليو، شرق مدينة الحديدة غربي اليمن.

 

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات التابعة لإيران أطلقت عدداً من قذائف الهاون صوب مواقع للقوات المشتركة في جبهة كيلو 16 دون تحقيق أي هدف وسرعان ما تم إخماد مصادر النيران.

 

وأكد أنه تم رصد مربض المدفعية المستخدم في القصف وتم تدميره بالسلاح المناسب ومصرع ثلاثة حوثيين، الضراب ومساعديه

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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