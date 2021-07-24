شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع ثلاثة حوثيين وتدمير مربض مدفعية شرق مدينة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

لقى ثلاثة من مقاتلي المليشيات الحوثية مصرعهم وتدمير مربض مدفعية استخدمته في محاولة استهداف مواقع عسكرية للقوات المشتركة، اليوم السبت 24 يوليو، شرق مدينة الحديدة غربي اليمن.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات التابعة لإيران أطلقت عدداً من قذائف الهاون صوب مواقع للقوات المشتركة في جبهة كيلو 16 دون تحقيق أي هدف وسرعان ما تم إخماد مصادر النيران.

وأكد أنه تم رصد مربض المدفعية المستخدم في القصف وتم تدميره بالسلاح المناسب ومصرع ثلاثة حوثيين، الضراب ومساعديه