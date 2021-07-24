الهجرة الدولية: استحداث 21 مخيماً للنازحين في مأرب هذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن تصاعد الأعمال العدائية غرب محافظة مأرب، أدى إلى إخلاء ثمانية مخيمات للنازحين في مديرية صرواح، واستحداث 21 موقعا جديدا للنزوح في مدينة مأرب والمديريات المجاورة.



وأكدت المنظمة في تقريرها عن الاستجابة الإنسانية خلال شهر يونيو/حزيران الفائت، أن 414 أسرة اضطرت للنزوح من المناطق المتضررة من النزاع في مديريات صرواح ومدغل ورغوان وبني ضبيان، إلى مدينة مأرب ومديرية الوادي.

وقدرت المنظمة، "أن عدد النازحين بسبب الصراع بلغ منذ بداية العام الماضي حتى نهاية يونيو 3353 أسرة (23471 شخصًا)".

وأوضحت أنه "منذ بدء الأعمال العدائية (هجمات الحوثيين المكثفة) في يناير 2020، بلغت الأسر النازحة 22068 أسرة.

ولفتت إلى "استمرار الأعمال العدائية في مأرب في التصاعد حيث ظلت الخطوط الأمامية نشطة، لا سيما غرب مدينة مأرب".

وقالت المنظمة، إن المدنيين يتحملون وطأة الأعمال العدائية المستمرة، والتي لا تشير إلى أي بوادر للتراجع، وتتزايد المخاوف المتعلقة بالحماية والشئون الإنسانية".

وأشار تقدير المنظمة إلى أن اتجاهات النزوح يمكن أن تستمر في الأشهر المقبلة، جراء استمرار وتصاعد الأعمال العدائية.

وأكدت أن "المتضررين من الأزمة في مأرب هم من أكثر الفئات ضعفاً، حيث يفقدون بشكل متكرر إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، وتصل غالبية النازحين الجدد إلى مواقع النازحين المزدحمة بالفعل"