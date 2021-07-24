الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة في 17 محافظة خلال اليومين القادمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

أطلق مركز الأرصاد في اليمن تحذيرات، من اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي، مع أجواء ملبدة بالغيوم وهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية، و رياح هابطة خلال اليومين المقبلين في محافظات تعز، لحج، ذمار، إب، الضالع، الحديدة، ابين، شبوة، صنعاء، المحويت، الجوف، المهرة، عدن، حضرموت، عمران، حجة و صعدة.



ونصح المركز في هذه المحافظات بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، وأخذ إحتياطات السلامة من السيول الجارفة و الانهيارات الصخرية.

وحذر المركز من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار المتوقعة والسحب المنخفضة والضباب.

وشهدت محافظات يمنية عدة امطارا غزيرة وسيول جارفة غير موسمية، تأثرا بالمنخفض الجوي القادم من بحر العرب، ما اسفر حتى الان عن مقتل 14 شخصا على الأقل