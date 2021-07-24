مليشيا الحوثي تحتجز أكثر من 500 قاطرة وقود في المنفذ الغربي لصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء ان ميليشيا الحوثي تحتجز أكثر من 500 مقطورة نقل المشتقات النفطية في منطقة الصباحة في المنفذ الغربي للعاصمة صنعاء.



وذكرت المصادر ان شركة النفط الخاضعة لميليشيا الحوثي ترفض منح سائقي المقطورات ترخيص مرور تفريغ الحمولة، منذ نحو شهرين تقريبا، في وقت اغلقت فيه المحطات بصنعاء نتيجة لانعدام الوقود.

ولفتت المصادر إلى ان الميليشيا تتعمد عرقلة تدفق الوقود إلى محطات صنعاء لغرض خلق ازمة وتعزيز السوق السوداء التي تبيع فيها المشتقات النفطية بأسعار مضاعفة تصل إلى 14 الف ريال للجالون الواحد سعة 20 لترا