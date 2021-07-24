شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف الأعيان المدنية في الجبلية والفازة بتحيتا الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، استهدفت، اليوم السبت 24 يوليو/ تموز 2021م، الأعيان المدنية في مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، (غربي اليمن)، ضمن سلسلة جرائم ترتكبها بحق المدنيين.



وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي فتحت نيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة بصورة مكثفة على منازل المواطنين والأعيان المدنية في منطقة الجبلية.

كما فتحت نيرانها على القرى السكنية في منطقة الفازة، والتسبب بالحاق اضرار من منازل المواطنين وترويع النساء والاطفال وبث الخوف والهلع في صفوف الأهالي