شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون خلال مواجهات مع الجيش في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي إثر اندلاع معارك عنيفة مع الجيش الوطني في جبهتي 'المشجح' و'الكسارة' بمأرب.



وقالت مصادر عسكرية إن المواجهات، التي اندلعت بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي واستمرت ساعات، تركّزت في جبهات غرب مأرب.

وأكدت المصادر أن مدفعية الجيش استهدفت تحصينات وتجمّعات للحوثيين، كما دمّرت مقاتلاتُ التحالف عدداً من الآليات العسكرية التابعة للمليشيات في الجبهة ذاتها، إلى جانب تدمير رتل عسكري أثناء مروره في مديرية 'صرواح'، غرب المحافظة.