إصابة ثلاثة مدينين بقصف حوثي في مدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

أُصيب ثلاثة مدنيين إثر قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي، من أماكن تمركزها في 'شارع الخمسين' بمحافظة تعز.



وقالت مصادر محلية إن طفلين ورجلاً أُصيبوا بجروح، جراء قذيفة أطلقتها المليشيا باتجاه 'حي المُليحا' في 'شارع الثلاثين'.

وأضافت أن الضحايا أُسعفوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن الطفلين كانا في طريقهما إلى الحديقة حين إصابتهما.

وتواصل مليشيا الحوثي قصفها المدنيين في تعز، التي تفرض عليها حصاراً مطبقاً منذ سبع سنوات