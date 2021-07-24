شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف بصاروخ باليستي مدينة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قصفت مليشيا الحوثي بصاروخ باليستي مدينة مأرب، في الوقت الذي تدور معارك عنيفة بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش غربي المدينة.



وذكر مصدر محلي أن صاروخا باليستيا استهدف المدينة، دون أن تتوفًر معلومات عن سقوط ضحايا، فيما أثار الهجوم حالة من الهلع والخوف في أوساط المدنيين.

ويأتي القصف بعد معارك شهدتها الجبهة الغربية في المدينة، عقب محاولة مسلحي الجماعة اختراق دفاعات الجيش ورجال القبائل، والتقدمَ صوب المدينة.

ومن حين لآخر، تستهدف جماعة الحوثي بصواريخ باليستية المدينة، وعادةً ما يسفر القصف عن سقوط ضحايا مدنيين