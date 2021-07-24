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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:
تسجيل (5) حالات إصابة مؤكدة.
(4⁷) عدن
(1) حضرموت
تم تسجيل (3) ثلاث حالات شفاء جميعها من تعز.
كما تسجيل حالة وفاة واحدة من حضرموت.
وتم إجراء (1871) فحص اليوم.
ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7008) منها (1373) وفاة و(4166) تعافي