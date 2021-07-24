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تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

تسجيل (5) حالات إصابة مؤكدة.

 

(4⁷) عدن

 

(1) حضرموت

 

تم تسجيل (3) ثلاث حالات شفاء جميعها من تعز.

 

كما تسجيل حالة وفاة واحدة من حضرموت.

 

وتم إجراء (1871) فحص اليوم.

 

ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7008) منها (1373) وفاة و(4166) تعافي

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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