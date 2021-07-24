شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. 18 ألف اسرة نازحة استفادت من لحوم الاضاحي وكسوة العيد بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استفادت اكثر من 18 الف و600 اسرة نازحة وفقيرة بمحافظة مأرب من مشاريع توزيع لحوم الاضاحي وكسوة العيد والمساعدات المالية والغذائية التي نفذتها خلال الايام الماضية مؤسسة البادية للتنمية بالتعاون مع ائتلاف صنعاء للإغاثة.



حيث قدمت مؤسسة البادية لحوم الاضاحي خلال ايام العيد لعدد 12 الف و600 اسرة في مخيمات النزوح والاسر الفقيرة.. فيما استفادت ستة الاف اسرة نازحة اخرى من مشاريع مؤسسة تنمية خلال ايام عيد الاضحى المبارك شملت توزيع لحوم الاضاحي، وكسوة العيد، ومساعدات مالية، وسلال غذائية.