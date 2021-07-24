شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الثقافة تنعي رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف الاسبق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نعث وزارة الثقافة اليوم رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف الأسبق الدكتور عبدالله محمد باوزير الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



ونوهت الوزارة بمناقب الفقيد وما قدمه لقطاع الاثار والمتاحف في اليمن طيلة حياته .. معتبرة رحيلة بالخسارة التي لا تعوض.

وأعربت عن بالغ الحزن لرحيل الفقيد.. سائلة المولى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.