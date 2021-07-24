شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز المعلومات يدين قصف مليشيا الحوثي للأحياء السكنية بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق قصف مليشيا الحوثي للأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين في تعز والمستمرة منذ صباح اليوم السبت 24 يوليو 2021.



حيث طالت قذائف مليشيا الحوثي الإرهابية المتمركزة في شارع الخمسين بمدينة تعز الأحياء السكنية بشارع الثلاثين في منطقة المليحة بمديرية المظفر، ما أدى الى إصابة طفلين ورجل.

كما أصيبت نعمة راشد نعمان 65 عاما، في منطقة الكويحة مديرية مقبنة برصاص قناص من مناطق تمركز جماعة الحوثي في منطقة الطوير المطلة على منطقة الكويحة.