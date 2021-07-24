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مركز المعلومات يدين قصف مليشيا الحوثي للأحياء السكنية بتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

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أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق قصف مليشيا الحوثي للأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين في تعز والمستمرة منذ صباح اليوم السبت 24 يوليو 2021.

 

حيث طالت قذائف مليشيا الحوثي الإرهابية المتمركزة في شارع الخمسين بمدينة تعز الأحياء السكنية بشارع الثلاثين في منطقة المليحة بمديرية المظفر، ما أدى الى إصابة طفلين ورجل.

 

كما أصيبت نعمة راشد نعمان 65 عاما، في منطقة الكويحة مديرية مقبنة برصاص قناص من مناطق تمركز جماعة الحوثي في منطقة الطوير المطلة على منطقة الكويحة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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