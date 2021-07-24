البركاني يعزي بوفاة البرلماني السابق عبد الكريم الرفاعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، امس، برقية عزاء ومواساة، بوفاة المناضل عبدالكريم الرفاعي، عضو المجلس المحلي بمحافظة تعز وعضو مجلس النواب السابق، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء الوطني في مختلف المجالات التنموية والإنسانية والاجتماعية، والمناصب والمهام التي تولاها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية.



وقال البركاني في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد رفاعي وإخوانه وكافة أفراد آل رفاعي"لقد كان الفقيد على قدر عال وكبير من الخير والمسؤولية والعمل في اصلاح ذات البين، وبرحيله المؤلم نكون قد فقدنا اخاً عزيزاً، مناضلاً وفياً وصادقًا، وشخصية اجتماعية فذة لها حضورها الواسع والكبير وعلى كافة المستويات".

وعبر البركاني، عن خالص التعازي والمواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.