شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن دغر يعزي بوفاة مدير أمن محافظة شبوة الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل العميد خميس عبدون هويدي مدير أمن محافظة شبوة الأسبق، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



واعرب بن دغر عن بالغ حزنه لرحيل الفقيد الذي امضى حياته دفاعًا عن الثورة اليمنية، والنظام الجمهوري ودولة الوحدة. وعن القيم الوطنية التي آمن بها واعتنقها في سنوات عمره الأولى في صفوف الجبهة القومية. متظاهرًا، ونشطًا في العمل الوطني، ثم مدافعًا عنها في واحدة من أكثر مؤسساتها الوطنية أهمية.