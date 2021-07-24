وزير الداخلية ومحافظ شبوة يترأسان اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ومحافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو اجتماعاً للجنة الأمنية في المحافظة لمناقشة الأوضاع الأمنية وسير العمل في الإدارات والأجهزة الأمنية والعسكرية.



وثمن وزير الداخلية جهود الوحدات الأمنية والعسكرية بمحافظة شبوة ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، مستجدات الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وسير المعارك ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، وأبرز الاحتياجات لرفع كفاءة وأداء المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وترحم أعضاء اللجنة الأمنية على أرواح الشهداء الذين بذلو ارواحهم للدفاع عن الوطن ودحر مليشيات الحوثي الانقلابية.

بدوره أكد محافظ شبوة ، استعداد السلطة المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لدعم الأجهزة الأمنية وتذليل الصعوبات التي تواجهها لاستمرار عملها في ثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة.