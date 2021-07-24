210 ألف مستفيد من مشروع الاضاحي في 13 محافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

استفاد أكثر من ٢١٠ ألف فرد في 13 محافظة من مشروع الاضاحي الذي تنفذه مؤسسة البادية للتنمية والاعمال الانسانية بدعم من عدد من المنظمات الداخلية والخارجية وفاعلي الخير وبالتعاون والشراكة مع مؤسسات وجمعيات شركاء البادية .



واستهدف المشروع ٤١ ألف اسرة في محافظات حضرموت، عدن، مأرب، الجوف، شبوة، لحج، أبين، الضالع، الحديدة، تعز، المحويت، عمران، و إب .