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210 ألف مستفيد من مشروع الاضاحي في 13 محافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

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استفاد أكثر من ٢١٠ ألف فرد في 13 محافظة من مشروع الاضاحي الذي تنفذه مؤسسة البادية للتنمية والاعمال الانسانية بدعم من عدد من المنظمات الداخلية والخارجية وفاعلي الخير وبالتعاون والشراكة مع مؤسسات وجمعيات شركاء البادية .

 

واستهدف المشروع ٤١ ألف اسرة في محافظات حضرموت، عدن، مأرب، الجوف، شبوة، لحج، أبين، الضالع، الحديدة، تعز، المحويت، عمران، و إب .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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