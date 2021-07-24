إدارة شرطة السير بالغيضة تواصل خطتها المرورية الخاصة بالكورنيش خلال أيام عطلة العيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

تواصل شرطة السير بمديرية الغيضة تنفيذ الخطة المرورية في كورنيش المديرية منذ ثاني أيام العيد، للحد من المظاهر غير الحضارية المتملثة بمضغ القات في الأماكن المخصصة للعائلات في المنتزه، لاسيما في أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.. تنفيذًا لتوجيهات محافظ المحافظة معالي الأستاذ محمد علي ياسر، ومدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صموده.



وأوضح مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان، إلى أن الخطة المرورية لمنع وقوف السيارات داخل منتزه الكورنيش ناجحة، واستطاعت القضاء على المظاهر السلبية مما مكن العائلات من قضاء إجازاتهم العيدية في أجواء جميلة خالية من أي منغصات.

ومن جانبه بيّـن الملازم حسين أحمد المراني، بأن الخطة مستمرة منذ ثاني أيام العيد، وتمثلت بمنع السيارات من الوقوف داخل الكورنيش بعد إنزال العائلات والعودة، خاصة بعد تكرار الوقوف العشوائي داخل المنتزه، ومنع المخزنين من الجلوس في الكورنيش افساحًا للعائلات من قضاء إجازة العيد خالية من العادات السيئة.. مقدماً شكره الجزيل لكل من التزم بهذا القرار، وداعياً الجهات المختصة إلى تحسين الكورنيش وإضافة الإضاءات ووسائل التسلية للمتنزهين.

وأضاف المراني بأن الخطة المرورية تأتي بعد تزايد الشكاوى المقدمة من المواطنين عن استخدام البعض للكورنيش كمكان لتعاطي القات وليس متنفس للعائلات خاصة في أيام الإجازات سواء في الأعياد أو نهاية الأسبوع.. موضحاً بأن سيتم منع دخول السيارات إلى الكورنيش أيام الأعياد ويومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.