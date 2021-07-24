تواصل أعمال تركيب الأعمدة والإنارة بالطاقة الشمسية على مداخل مديريتي سيحوت والمسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

تتواصل أعمال مشروع تركيب الأعمدة والإنارة بالطاقة الشمسية على مداخل مديريتي سيحوت والمسيلة بمحافظة المهرة، وفق خطة السلطة المحلية.



وتمكنت الفرق الميدانية التي واصلت العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من الوصول إلى المراحل الأخيرة من إنجار المشروع الذي من المتوقع الانتهاء منها قريبا.

يأتي ذلك عقب الانتهاء في الأيام الماضية من أعمال إنارة مقبرة الغيضة ومنطقة ضبوت في إطار مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية الذي تموله السلطة المحلية عبر فرع شركة النفط بالمحافظة.

وفي فبراير الماضي دشن معالي المحافظ بن ياسر مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية الذي يستهدف مدينة الغيضة وصولا إلى منطقة الأنفاق في سلسلة جبال فرتك ومداخل عدد من المناطق ومديريات المحافظة.