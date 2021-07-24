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الرئيس هادي يعزي في وفاة العميد الركن محمد صالح قشول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد الركن محمد صالح قشول.

 

واشار الرئيس في البرقية، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءاته العملية والعسكرية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان, وانا لله وانا اليه راجعون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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