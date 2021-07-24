- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة العميد الركن محمد صالح قشول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد الركن محمد صالح قشول.
واشار الرئيس في البرقية، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءاته العملية والعسكرية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان, وانا لله وانا اليه راجعون.