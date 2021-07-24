شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تريم تشهد المطلع السنوي لإحياء الألعاب الشعبية التراثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 - تريم

احتفلت مديرية تريم بالمطلع السنوي لإحياء الألعاب الشعبية التراثية ( الشبواني) بمشاركة ست فرق شعبية من وادي حضرموت .



وتتزامن هذه الاحتفالات بالذكرى (27) لإحتلال الجنوب ، السابع من يوليو ، والذكرى (14) لإنطلاقة الثورة الجنوبية التحررية .

وبتكليف من الشيخ صالح بن سالم العمودي ، رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي وصحراء حضرموت ، شاركة قيادات الانتقالي بالوادي في المطلع السنوي لإحياء الألعاب الشعبية التراثية ( الشبواني) وهم : صالح بازقامة وخالد باغريب عضوا الجمعية الوطنية ، وعبدالملك محسن التميمي وصالح الكاف مديرو الإدارة الجماهيرية والثقافية بالهيئة التنفيذية المساعدة بالوادي ، ورئيس الهيئة التنفيذية م/ تريم حسن حسين بن الشيخ ابوبكر ، وعاشور باحشوان رئيس مركز المحيضرة.