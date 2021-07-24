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تريم تشهد المطلع السنوي لإحياء الألعاب الشعبية التراثية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 - تريم

احتفلت مديرية تريم بالمطلع السنوي لإحياء الألعاب الشعبية التراثية ( الشبواني) بمشاركة ست فرق شعبية من وادي حضرموت .

 

وتتزامن هذه الاحتفالات بالذكرى (27) لإحتلال الجنوب ، السابع من يوليو ، والذكرى (14) لإنطلاقة الثورة الجنوبية التحررية .

 

وبتكليف من الشيخ صالح بن سالم العمودي ، رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي وصحراء حضرموت ، شاركة قيادات الانتقالي بالوادي في المطلع السنوي لإحياء الألعاب الشعبية التراثية ( الشبواني) وهم : صالح بازقامة وخالد باغريب عضوا الجمعية الوطنية ، وعبدالملك محسن التميمي وصالح الكاف مديرو الإدارة الجماهيرية والثقافية بالهيئة التنفيذية المساعدة بالوادي ، ورئيس الهيئة التنفيذية م/ تريم حسن حسين بن الشيخ ابوبكر ، وعاشور باحشوان رئيس مركز المحيضرة.   

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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