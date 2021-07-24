23 جرعة كيماوي خلال أيام أجازة عيد الأضحي لمرضى السرطان بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

نفذ عدد من الطاقم العامل بالمركز الوطني لعلاج الأورام حضرموت الوادي والصحراء خلال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك 23 جرعة علاج كيماوي ل 23 مريض مريضة منها 3 جرع لأطفال السرطان من مختلف مديريات وادي وصحراء المحافظة.



حيث باشر عدد من الممرضين بالمركز في المناوبة بالمركز خلال إجازة عيد الأضحى المبارك كمبادرة تطوعية منهم لخدمة مرضى الأورام السرطانية نتيجة لمواعيد سابقة تصادف أجازة أيام عيد الأضحى المبارك.

وتسعى إدارة المركز مع طاقم العاملين إلى إيجاد بيئة مساعدة من خلال استمرار في تقديم الجرع العلاجية في أوقاتها المحددة حتى الشفاء بإذن الله إضافة إلى خدمات الكشف المبكر وأشعة الماموجرام والعيادات التخصصية للحد والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.