شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذبح أكبر ثور في اليمن.. تعرف على سعره والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

شهد سوق العاصمة عدن المركزي للماشية بمنطقة اللحوم مديرية دار سعد بمحافظة عدن ذبح ثور يبلغ قيمتة 3 مليون ريال ويعد أغلى ثور في اليمن.



وقال مدير عام سوق عدن المركزي لبيع الماشية واللحوم “علي صالح عاطف” ان هذا الثور الضخم من تربية مزارع جعولة بمحافظة عدن ، وبلغت قيمته اكثر من ثلاثه ملايين ريال ويصل وزنه الى حوالي 2000 كيلو.

وتمت عملية الذبح بعد عدة محاولات تعاون فيها عدد من الجزارين في المسلخ المركزي التابع للسوق ونجاحهم في تقييده واسقاطه الى الارض ومن ثم ذبحة ، وسط هتافات المواطنين الذين تجمهروا حول الثور لمشاهدة عملية الذبح، وفي مشهد يحدث لأول مرة في المدينة بحسب روايات عدد من الجزارين.