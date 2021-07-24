شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على جثتين جرفتهما سيول الأمطار في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 - شبوة

عثرت فرق البحث والإنقاذ الشعبية، على جثة غريقين (أب ونجله)، جرفتهما السيول في وادي عبدان بمديرية نصاب، في محافظة شبوة.



وجرفت السيول سيارة على متنها ستة ركاب، حيث نجح أربعة من مغادرتها، بينما غرق محمد عبدالباري ضيف الله المشعبة ونجله.

ودمرت السيول – التي حاصرت العديد من المنازل - عشرات السيارات وأغرقت نساء واطفال في المحافظة، إثر هطول أمطار غزيرة ومتواصلة بفعل المنخفض الجوي الذي ضرب عدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الجاري.