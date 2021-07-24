الأرصاد يحذر من استمرار اضطرابات الطقس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

كشف مركز الأرصاد الجوية عن استمرار حالة اضطراب الطقس، وهطول المزيد من الأمطار متفاوتة الشدة.



ولفت المركز إلى تشكل عواصف رعدية وتدفق المزيد من السيول في عدد من المحافظات، وبدرجة أقل في الضالع، وأبين.

وأشار إلى احتمالات اشتداد سرعة الرياح المثيرة للأتربة والرمال، في شبوة وحضرموت والمهرة.

ودعا المواطنين في مناطق هطول الأمطار إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والحذر من الانهيارات الصخرية.