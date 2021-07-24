تضرر شبكة الكهرباء بوادي حضرموت نتيجة للأمطار والرياح الشديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - انقطع التيار الكهربائي، الجمعة، عن بعض مديريات وادي وصحراء حضرموت، بسبب الأضرار التي لحقت ببعض أعمدة وخطوط شبكة الكهرباء، جراء الأمطار والرياح التي شهدتها المحافظة.



وقالت المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت، في بيان لها حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، "أن سقوط أمطار ورياح شديدة، نتج عنها أضرار عامة على خطوط الشبكة الكهربائية".



وأوضحت المؤسسة، أن الخطوط التي تضررت وفصلت بالكامل هي "خط شعب أحمد 33kv المغذي للمحطات (مريمه-تريم- الخون)، وخط تريم 33kv المغذي لمحطتي (عيديد-الغرف).



وأشارت، أن العمل جاري حالياً على تفقد الخطوط المتضررة لمعالجة المشاكل الحاصلة من تكسر أعمدة والتي يتراوح عددها مابين 15-20 عمود وسقوط خطوط كثيرة على الطرقات.



وقدمت المؤسسة اعتذارها لكافة المواطنين المستهلكين، عن هذا الخلل الخارج عن الإرادة.

