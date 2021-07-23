صحيفة: مليشيا الحوثي تحفظ بقاءها بالقتل والدماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 يوليه 2021

قالت صحيفة البيان الإماراتية، إن تضليل مليشيا الحوثي الإرهابية يتبدد، مضيفة أنها عبارة عن عصابات وتجار حروب، وبقاؤها يعتمد على القتل والدماء. وأكدت في تقرير نشرته اليوم الجمعة، تحت عنوان (الفشل الحوثي)، أن الميدان وحده قادر على إرغام هذه المليشيا الإجرامية على السلام، والانصياع للقرارات الدولية. وشددت على استخفاف المليشيا المدعومة من إيران بالجهود الإقليمية والدولية، التي سعت لتحقيق السلام، موضحة أنها ارتكبت كل المحرمات لتحقيق أهدافها الخبيثة.

