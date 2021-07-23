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الرياض: صراع القيادات الحوثية يخرج للعلن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 يوليه 2021

أكدت صحيفة الرياض ، أن صراع قيادات المليشيا الحوثية الإرهابية، يتصاعد داخل ما يسمى (المجلس السياسي الأعلى). وقالت في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن الصراع بين المدعو مهدي المشاط، الرئيس الصُوري للمجلس، والقيادي المدعو محمد علي الحوثي، وثالثهما يدعى أحمد حامد. وأشارت إلى أن الصراعات والخلافات ذروتها بحيث لم يعد بإمكان المليشيا المدعومة من إيران التستر عليها، لتنتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامها، وسط تبادل الاتهامات بالخيانة والفساد والتآمر.  


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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