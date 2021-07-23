شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعيد فتح حدودها الجنوبية لليمنيين بشروط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دخل اول مسافر يمني تم تلقيحه في اليمن الى اراضي المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة . وقال مصدر لـ 24 بوست ان المنفذ اليمني طلب شهادة من من التطعيم جرعتين او شهادة الفحص من مختبرات العولقي فقط بينما طلب المنفذ السعودي شهادة من الفحص او اذا سبق وان تلقح في السعودية ويحمل برنامج توكلنا . يذكر ان المملكة العربية السعودية سمحت للمغتبرين اليمنيين بالعودة بعد انتظار عشرات المسافرين في المنافذ .

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