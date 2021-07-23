القوات الجنوبية تتصدى لتسلل حوثي في برمان

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - يافع القوات الجنوبية المسلحة تتصدى لمحاولة تسلل لمليشيات الحوثي الارهابية باتجاه منطقة برمان في منطقة الحد بيافع. المصادر تؤكد اعطاب طقم تابع للمليشيا وأسفرت الاشتباكات عن سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين فيما أستشهد الجندي فارس الشوحطي اليافعي من صفوف قواتنا الجنوبية.

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