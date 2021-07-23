سيول الأمطار تغمر وتحاصر عدة منازل في مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - غمرت سيول الأمطار، فجر الجمعة، عدة منازل بمدينة إب، وسط اليمن، وسط غياب كامل للجهات المعنية في سلطات الانقلاب.



وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت"، إن سيول الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدينة إب، في الساعات الأولى من فجر اليوم، غمرت وحاصرت الكثير من منازل المواطنين في حارة النزهه الغربية بمدينة إب.



وأضاف السكان، أن أضراراً مادية كبيرة لحقت بممتلكات المواطنين في تلك المنازل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.



ونشر ناشطون على مواقع التواصل، صوراً لسيول الأمطار وهي تحاصر عدة منازل.



واستنكر ناشطون وأهالي المساكن المتضررة غياب أي دور للدفاع المدني وفرق الإنقاذ التابعة لمليشيا الحوثي التي تحكم سيطرتها على المحافظة.



وتشهد محافظة إب، منذ أسابيع أمطار موسمية غزيرة، أدت إلى تضرر عدة منازل وممتلكات وتسجيل وفيات جراء تدفق السيول في حوادث مكررة كل عام.

