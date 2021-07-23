شكرا لبحثكم عن خبر كيلومترات معدودة تفصل الحوثيين عن عزل مأرب وشبوة بعد سيطرتها على هذه الجبال الاستراتيجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية واعلامية متطابقة أن جماعة الحوثي الانقلابية تمكنت من السيطرة على مرتفعات جبلية استراتيجية في الأطراف الشمالية الشرقية من محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي، شنت هجوما مكثفا من عدة محاور على مواقع يسيطر عليها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بمديرية النعمان، شمال شرق محافظة البيضاء، وتمكنوا من السيطرة على مرتفعات القنذع الجبلية الاستراتيجية، المطلة على مركز مديرية النعمان، والمشرفة على مناطق من مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين، خلال الساعات الماضية، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، وفي ظل مواصلة الحوثيين لهجماتهم المكثفة، تراجعت القوات الحكومية إلى المناطق الواقعة أسفل مرتفعات القنذع الجبلية، لتسيطر مليشيات الحوثيين على تلك المواقع الاستراتيجية“.

وأكدت المصادر أن ”القوات الحكومية تستعد لشن هجمات على المواقع التي سيطرت عليها المليشيات، بعد ترتيب صفوفها ووصول تعزيزات عسكرية إلى المنقطة، في حين شنت طائرات التحالف العربي عدة غارات جوية على الحوثيين، في أعلى مرتفعات القنذع.

وكانت القوات الحكومية، وبإسناد من قوات التحالف العربي، قد حررت مرتفعات ”عقبة القنذع“ الجبلية الهامة، من مليشيات الحوثيين، منتصف العام 2018، بعد معارك عنيفة دارت بين الطرفين.

وفي ذات السياق تستمر المعارك في مديرية ناطع، المتاخمة لمديرية النعمان من جهة الجنوب، والمحاذية لمحافظة شبوة، بين الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية من جهة، ومليشيات الحوثيين من الجهة الأخرى، بعد محاولة الحوثيين التسلل إلى مواقع تابعة للجيش.