شكرا لبحثكم عن خبر من هو رفيق درب الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي الذي يعيش بالمنفى منذ اغتياله ؟ .. الإسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - القائد عبدالله عبدالعالم القرشي قائد لواء المضلات في عهد الرئيس ابراهيم الحمدي وصديقة الحميم وبعد جريمة اغتيال الحمدي .. قام علي عبدالله صالح الذي كان يشغل منصب قائد لواء تعز باجتياح الحجرية واغتيال مشائخها وقادتها ونفي الكثير منهم وعملية الاجتياح كانت استكمالا لجريمة اغتيال الشهيد ابراهيم الحمدي ورفاقه كون الحجرية كانت تلعب دورا هاما وبارزا في تصدر المشهد الوطني ومنذ ذلك التاريخ تم إخضاع الحجرية وتهميشها واقصائها وإخراجها من لعب أي دور وتم اختيار أقبح ما فيها ليكونوا في السلطة ومن أهم قرارات الخارج وعصابة سلطة الداخل تحريم تولي أبنائها مناصب عليا في صفوف الجيش والأمن من الوطنيين والأحرار باستثناء الشخصيات المخابراتية التي يتم اختيارها بعناية ودقة بعد تجريدها من كل القيم والمبادئ والأخلاق . عبدالله عبدالعالم كان أحد ضحايا علي عبدالله صالح والمنفي حاليا خارج الوطن بعد تلفيق التهم عليه لنفسة وإصدار الأحكام ..عاد رفيقه عبدالرقيب القرشي بعد أن أعطوه الأمان فتم اغتياله في وسط العاصمة صنعاء .. لكن عبدالعالم رفض العودة وفضل العيش بالمنفى لأنه يدرك غدر النظام حينها بالرغم أنه بلا ذنب سوى أنه عارض نظام صالح وشعر بخطره ..

كانت هذه تفاصيل خبر من هو رفيق درب الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي الذي يعيش بالمنفى منذ اغتياله ؟ .. الإسم والصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.