شكرا لبحثكم عن خبر توزيع 50 سلة غذائية على الأسر المحتاجة بمنطقة رأس عمران غرب عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

وزعت جمعية الساحل التنموية في منطقة رأس عمران، بمديرية البريقة، غرب محافظة عدن، 50 سلة غذائية، على الأسر النعوزة والمحتاجة في المنطقة.

وقالت رئيسة الجمعية، سلمى عبدان، إن السلل الغذائية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، واستهدفت خمسين عائلة من العائلات الأشد فقرًا.

وأشارت إلى احتواء كل سلة من السلال الخمسين على كيس دقيق، وكيس أرز، وكيس سكر، بالإضافة إلى كرتون متكامل من الحاجيات المنزلية الغذائية.

وأثنت عبدان على تدخلات جمعية الهلال الأحمر الإماراتي وأعماله الإنسانية والخيرية في مختلف أنحاء البلاد.