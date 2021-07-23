شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ يغادر العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر صحفية عن مغادرة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس محافظة عدن . و قالت المصادر أن لملس غادر صوب العاصمة المصرية القاهرة . ولم يعرف بعد أسباب المغادرة. وغادرت قيادات كبيرة من المجلس الانتقالي الجنوبي عدن قبل عدة ايام منها قائد الوية الحزام الامني محسن الوالي وقائد اللواء الثالث دعم واسناد نبيل المشوشي .

كانت هذه تفاصيل خبر المحافظ يغادر العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.