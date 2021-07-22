شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة اللواء الركن محمد احمد الرصاص والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن محمد احمد الرصاص، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة القوات المسلحة والمجتمع واصلاح ذات البين.



واشار ألرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءاته العملية في مختلف المواقع التي شغلها والتي كان آخر ها نائبا لقائد المنطقة العسكرية الرابعة.. معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون