حضرموت.. متحف "سيئون" يعيد فتح أبوابه مجددًا أمام الزوار

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت، هيئة الآثار والمتاحف بوادي وصحراء حضرموت، افتتاح مبنى حصن الفلس التاريخي ومتحف سيئون التراثي خلال أيام عيد الأضحى المبارك أمام الزوار.

وقال الدكتور حسين العيدروس مدير عام هيئة الآثار والمتاحف بوادي وصحراء حضرموت، "خلال أيام عيد الأضحى المبارك، قمنا بافتتاح حصن الفلس ومتحف سيئون أمام الزوار".

وأضاف العيدروس، أن إغلاق هذين المعلمين التاريخين، منذ سنوات، وذلك بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد والحرب التي تشهدها اليمن، والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".

وأشار، أن الزوار اقبلوا من كافة المحافظات اليمنية، لزيارة هؤلاء المعلمين التاريخين".

وشهدت السنوات الأخيرة إغلاق حصن الفلس، ومتحف سيئون نتيجة للأوضاع الجارية في البلاد، بينما عيد الأضحى المبارك، هي أول عيد فتحت هيئة الآثار والمتاحف هؤلاء المعلمين التاريخين، أمام كافة الزوار.