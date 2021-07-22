شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي وكيل وزارة الإعلام في وفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى أحمد ربيع وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة، في وفاة والده الشيخ علي بن سالم ربيع الجهمي بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشار نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وأدواره المجتمعية، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرته ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.