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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة اللواء محمد أحمد الرصاص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن محمد أحمد الرصاص الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.
وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد الوطنية وخدماته الجليلة في السلك العسكري وما عرف عنه من قيادة وحسن إدارة وإخلاص في مختلف المناصب التي تقلدها.
وعبر نائب الرئيس في البرقية عن اصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.