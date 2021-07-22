نائب الرئيس يعزي في وفاة اللواء محمد أحمد الرصاص

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن اصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد الوطنية وخدماته الجليلة في السلك العسكري وما عرف عنه من قيادة وحسن إدارة وإخلاص في مختلف المناصب التي تقلدها.

محمد يوسف

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