الزُبيدي: مبادئ وقيم التصالح والتسامح منهج يسير عليه الجنوبيون لاستعادة دولتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

واصل عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، استقبال جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المُبارك، في ثالث أيام العيد.



ورحب بكافة المهنئين الذين تقدمهم الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، وعدد من وزراء حكومة المناصفة، وقيادات سياسية، وأمنية، وعسكرية، ووجهاء، وشخصيات اجتماعية، وأكاديمية، وعدد من المواطنين.

وتبادل الزُبيدي مع المهنئين الأحاديث التي تهم الشأن الجنوبي داخليًا وخارجيًا، وبحث سبل تعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين أفراد الشعب الجنوبي بما يعزز التماسك المُجتمعي، والشعبي الجنوبي لمواجهة التحديات الراهنة، والمُستقبلية.

وأكد على أهمية تعزيز اللُحمة الجنوبية، وترسيخ القيم الأصيلة للهوية الوطنية الجنوبية، وكذا المبادئ السامية لقيم التصالح والتسامح كمنهج أصيل، وأساسي يسير عليه أبناء الجنوب في طريقهم نحو استعادة حقهم، ودولتهم الجنوبية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها الأبدية عدن.