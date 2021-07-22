شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجيدي يتفقد اوضاع المقاتلين في اللواء 35 مدرع بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد اركان حرب محور تعز، العقيد الركن عبدالعزيز المجيدي، اليوم ، اوضاع منتسبي اللواء 35 مدرع بمحافظة تعز.



ونقل للضباط والصف والجنود تهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة..منوها بالروح المعنوية والقتالية العالية التي يتمتع بها ابطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات على امتداد مسرح العمليات العسكرية في المحافظة.. مثمناً جهودهم المبذولة في سبيل الدفاع عن الامن والاستقرار وتحرير المحافظة من المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.

وشدد على اليقظة والجهوزية الكاملة في مختلف جبهات القتال..مؤكدا اهتمام قيادة الجيش الوطني بالابطال المرابطين في مختلف الجبهات.