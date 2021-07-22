نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح امس اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العراده للاطلاع على مختلف الأوضاع في المحافظة والاطمئنان على أحوال المواطنين.



وعبر نائب الرئيس، خلال الاتصال، عن تهانيه لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمكاتب التنفيذية وأبناء مأرب ووجهائها ورجالها ومن فيها والجيش المرابط البطل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يُعيد هذه المناسبة بفيض عطاياه وتحقيق النصر والتحرير.

ونوه نائب الرئيس إلى عدد من المستجدات على مختلف الصعد، مشيداً بما يسطره المقاتلون الأبطال البواسل من الجيش والمقاومة وأبناء القبائل الأحرار في مواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية الكهنوتية المدعومة من إيران.

من جانبه رفع محافظ محافظة مأرب تهانيه وتهاني أبناء المحافظة إلى القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، منوهاً إلى ما يبذل من جهود في مجالات البناء والتنمية والبطولات والملاحم الخالدة التي يسطرها المقاتلون في ميادين العزة والإباء.