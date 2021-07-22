مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية في التحيتا جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

شنت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، اليوم الخميس قصفا مكثفا على حي الجروبة في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.



وذكرت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات الحوثية قصفت منازل المواطنين بقذائف الهاون والأسلحة المختلفة بصورة كثيفة.

وأضاف المصدر، أن القصف الحوثي خلف حاله من الخوف والهلع في أوساط المواطنين وأحرمتهم من التنقل والإبتهاج بالعيد.

وتواصل مليشيات الحوثي ممارسة أعمالها الإجرامية بحق المدنيين في مختلف مناطق محافظة الحديدة، ويأتي ذلك ضمن جرائم المليشيات بحق المدنيين في أيام عيد الأضحى المبارك