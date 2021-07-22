حضرموت.. الأرصاد يحذر من هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

الخليج 365 ـ حضرموت

أطلق أرصاد حضرموت تحذيرات من هطول أمطار رعدية خلال الـ 72 ساعة القادمة في المحافظة تبلغ ذروتها مساء غد الجمعة إلى مساء يوم الأحد.



وذكر أرصاد حضرموت في بيان أن آخر التنبؤات العددية تشير إلى توسع نشاط السحب الركامية الرعدية على أجزاء واسعة من محافظة حضرموت الوادي والصحراء والهضاب واجزاء من السواحل الجنوبية خلال 72 ساعة القادمة تبدأ ذروتها بين مساء الجمعة الموافق 23 يوليو 2021م إلى مساء الأحد تمتد على بعض المناطق لمساء الاثنين الموافق 25 يوليو 2021م .

ونبه أرصاد حضرموت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في عبور الأودية حال جريانها وأتباع إرشادات السلامة من خطر العواصف الرعدية والرياح التي تصاحبها وانعدام تدريجي في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات إضافة لعدم ملامسة أعمدة الكهرباء والإنارة اثناء وبعد هطول الأمطار والابتعاد عن المنحدرات الجبلية.

ونصح أرصاد حضرموت بالتعامل مباشرة مع قيادة العمليات والدفاع المدني بالمديريات في حالة أية أضرار قد تتعرض لها أو مخاطر محتملة إن تطلب الأمر. وحذر الصيادين من اضطراب مستمر في البحر على مياه بلادنا الإقليمية وسواحلنا الجنوبية الذي يترافق مع نشاط عواصف رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة