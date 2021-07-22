الجيش يستعيد مواقع في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

تمكّنت قوات الجيش والمقاومة من استعادة السيطرة على بعض المواقع في مديرية 'نعمان' بمحافظة البيضاء، عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي.



وأكد المتحدث باسم المقاومة، عامر الحميقاني، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل استعادت بعض المواقع في منطقة 'الجريبات - آل عواض'، بعد يوم من سيطرة المليشيا عليها، مؤكداً تمكن المقاومة من أسر اثني عشر حوثياً خلال المواجهات.

وكانت قوات الجيش قد دفعت بتعزيزات عسكرية من محوري 'بيحان' و'عتق'، وذلك عقب هجوم حوثي أفضى إلى السيطرة على بعض المواقع في مديرية 'نعمان'.

وفي جبهة 'الحازمية'، تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش المسنود بالمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، وسط قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.

وذكر مصدر ميداني أن المقاومة باتت على مشارف منطقتي 'عوين' و'الضحاكي'.

في السياق ذاته، أفادت مصادر عسكرية باحتدام المواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي جنوب وغرب مأرب.

وأكدت المصادر أن المعارك تجددت إثر هجوم شنّته المليشيا على مواقع الجيش ورجال القبائل، في محاولة لاستعادة المناطق التي خسرتها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأفادت المصادر بسقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية خلال المواجهات