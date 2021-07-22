السيول الأمطار تحاصر عشرات الأسر في عدد من مديريات محافظة أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

الخليج 365 ـ أبين

قالت مصادر محلية في محافظة أبين إن سيول الأمطار الغزيرة تحاصر عشرات الأُسر في عدد من المديريات.



وذكرت أن السيول، التي هطلت خلال الساعات الماضية، أدت إلى تدمير عدد من الطرق، إضافة إلى وجود مواطنين عالقين في مديرية 'أحور'.

وشهدت مديريات: 'المحفد'، و'خنفر'، و'جيشان'، و'سرار- شقرة'، و'زنجبار'، منخفضا جويا شديدا، الأمر الذي منع المسافرين من التنقل والتحرّك لنحو عشرين ساعة.

وطالب رئيس لجنة 'إنقاذ مدينة شقرة'، حسين الهاظل، السلطة المحلية بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لإخراج المواطنين العالقين في الطريق الدولي.

وفي مديرية 'سرار -يافع' تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث انهيار صخري في أحد الجبال المطلة على المدينة، ما أدى إلى قطع الطريق بين مديرية 'سرار' والمديريات الأخرى، دون تسجيل خسائر بشرية